Arda Turan ilk tercihini açıkladı: Burada bitirmek istiyorum

Arda Turan katıldığı bir sahur programında öncelikli tercihinin Galatasaray'da oynamak ve futbolu sarıkırmızılı ekipte bırakmak olduğunu söyledi.

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Ocak ayında Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve geleceği henüz netleşmeyen Arda Turan, Galatasaray'a dönmek istediğini yineledi.

''Ailemle konuşup bir karar vermek istiyorum''

Show TV'de yayınlanan Bekir Köse ile Sahur Vakti programına canlı bağlantıyla katılan Arda Turan, sarı-kırmızılı kulüple ilgili kendisine yöneltilen soruya, ''Öncelikle hayırlısıyla sağlığımıza kavuşalım. İkinci çocuğumu kucağıma almayı bekliyorum. Sonra ailemle konuşup bir karar vermek istiyorum.'' şeklinde yanıt verdi.

''İlk tercihim Galatasaray'da oynamak''

''Her zaman söylediğim gibi Galatasaray beni yetiştiren kulüp, benim camiam, benim yuvam'' diyen Arda, ''Her zaman ilk tercihim Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'da bitirmek.'' ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor

İki yıl Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın Barcelona'daki mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.