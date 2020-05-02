HABER /  MEDYA
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Ertuğrul Özkök'ten olay itiraf! Gonca Vuslateri'nin evini dikizledim

Radyo D'de Instagram canlı yayında Adem Metan'a konuk olan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün, "Koronavirüs bizi röntgenci yaptı. Geçenlerde Gonca Vuslateri'm canlı yayın açmıştı onun evini dikizledim." ifadeleri olay yarattı.

Abone ol

Radyo D'nin Instagram canlı yayınında sevilen radyo programcısı Adem Metan'ın konuğu olan Erturuğrul Özkök, "Instagramı seviyorum burada insanlar siyaset konuşmuyor. Karantina döneminde herkes canlı yayınlar açıyor. Koronavirüs bizi röntgenci yaptı. Geçenlerde Gonca Vuslateri'm canlı yayın açmıştı onun evini dikizledim." ifadelerini kullandı.

"Twitter'dan hiç haz etmiyorum"

 Twitter'dan sıkıldığını, siyaset ortamının kutuplaşmasının kendisine göre olmadığını söyleyen Özkök, şöyle konuştu: Allah'tan buraya siyaset sokmuyorlar. Twitter'dan hiç haz etmiyorum. Çünkü trolleşti. İnsanların hakaret hakkı bir özgürlük olduğunu görüp herkesin herkese iftara attığı pislik bir hale geldik.

"Bende dikizledim evini"

Tamam bana göre tamam özgürlükler ama bana göre Instagram daha iyi. Burada centilmenlik var gibi insanlar buraya siyaset sokmuyor. Ben siyasetteki kutuplaşmadan dolayı hangi görüşten olursa olsun benim hoşuma gitmiyor artık. Benim yerim Instagram. Burada içim açılıyor. Bazen canlı yayına da giriyorum takip ediyorum. Koronavirüs bizi röntgenci hale getirdi. Karşı tarafta herkes açıyor yatak odasını. Geçenlerde Gonca Vuslateri açmış bende dikizledim evini. Millet gece iki de kahve molası yapıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Öldü denilen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un fabrika açılışında ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlık devreye girdi! İkinci el otomobil alım satımında yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe İsmail Yüksek transferini bitirdi sırada Barış Sungur var
Koronavirüs sonrası AVM'lerde uygulanacak yeni plan belli oldu
ABD'de Remdesivir'e acil durum onayı verildi! Koronavirüs tedavisi için onay alan ilk ilaç
AK Parti'den 12 maddelik sosyal medya kuralları
Muğla'da lise öğrencisi kredi kartı dolandırıcılığından tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da korku dolu gece! Alevler gökyüzünü aydınlattı
Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Bakan Mustafa Varank açıkladı: 120 ülke Türkiye'den yardım istedi
Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'ye maliyeti piyango gibi
Kanal 7 spikeri Hülya Seloni yaşı kaç eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar