Ertuğrul Özkök'ten olay itiraf! Gonca Vuslateri'nin evini dikizledim

Radyo D'de Instagram canlı yayında Adem Metan'a konuk olan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün, "Koronavirüs bizi röntgenci yaptı. Geçenlerde Gonca Vuslateri'm canlı yayın açmıştı onun evini dikizledim." ifadeleri olay yarattı.

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Radyo D'nin Instagram canlı yayınında sevilen radyo programcısı Adem Metan'ın konuğu olan Erturuğrul Özkök, "Instagramı seviyorum burada insanlar siyaset konuşmuyor. Karantina döneminde herkes canlı yayınlar açıyor. Koronavirüs bizi röntgenci yaptı. Geçenlerde Gonca Vuslateri'm canlı yayın açmıştı onun evini dikizledim." ifadelerini kullandı.

"Twitter'dan hiç haz etmiyorum"

Twitter'dan sıkıldığını, siyaset ortamının kutuplaşmasının kendisine göre olmadığını söyleyen Özkök, şöyle konuştu: Allah'tan buraya siyaset sokmuyorlar. Twitter'dan hiç haz etmiyorum. Çünkü trolleşti. İnsanların hakaret hakkı bir özgürlük olduğunu görüp herkesin herkese iftara attığı pislik bir hale geldik.

"Bende dikizledim evini"

Tamam bana göre tamam özgürlükler ama bana göre Instagram daha iyi. Burada centilmenlik var gibi insanlar buraya siyaset sokmuyor. Ben siyasetteki kutuplaşmadan dolayı hangi görüşten olursa olsun benim hoşuma gitmiyor artık. Benim yerim Instagram. Burada içim açılıyor. Bazen canlı yayına da giriyorum takip ediyorum. Koronavirüs bizi röntgenci hale getirdi. Karşı tarafta herkes açıyor yatak odasını. Geçenlerde Gonca Vuslateri açmış bende dikizledim evini. Millet gece iki de kahve molası yapıyor.