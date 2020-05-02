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İstanbul’da korku dolu gece! Alevler gökyüzünü aydınlattı

KAĞITHANE'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Bir anda binanın çatısını alevler sararken, vatandaşlar panik içinde sokağa fırladı.

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Yangın, saat 02.00 sıralarında Sanayi Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Bina sakinlerinin sahura kalktığı sırada binanın çatı katında yangın çıktı. Bir anda binanın çatısını alevler sararken, vatandaşlar binayı boşalttı. Alevler tüm çatıyı sardı.

Çatı katının ahşaptı kolay söndürülemedi

Yan binada oturan Osman Turalı, yaşananları anlattı: Tam yatmak üzereydik ki, duman yükseldi, koku aldık. Hemen itfaiyeyi aradık ama geç kaldı. Anında binayı boşalttık. Doğalgazı ve elektriği kapattık. Komşulara haber verdik. Çatı katının ahşap olmasından dolayı kolay söndürülemedi.

1 saatte söndürüldü

1 saat sonra söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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