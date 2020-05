Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'ye maliyeti piyango gibi

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica'ya kavuşmak için gün sayıyor. Şu an için boşta olan ve her projeye açık tecrübeli hocanın Fenerbahçe'ye maliyeti de yüksek olmayacak.

Fenerbahçe’de yeni teknik adam arayışları çerçevesinde birçok isimle temas kurulmuştu. Son olarak gündeme gelen Nenad Bjelica, sarı-lacivertliler tarafından çok önceden takibe alınmıştı.

Oynattığı futbol başkanı etkiledi

Bütçe ve kadro kalitesi olarak Fenerbahçe’nin altında olmasına rağmen Bjelica’nın Dinamo Zagreb'e oynattığı oyun Başkan Ali Koç’u ve yönetimi etkilemişti. Ancak o dönem Bjelica, Dinamo Zagreb'le yola devam ettiği için düşünce rafa kalktı.

Dinamo'nun sahibi ile kriz yaşamıştı

48 yaşındaki teknik adamın Dinamo Zagreb'in sahibi Mamic ile yaşadığı sıkıntılar sonrası ayrılık kararı vermesi sarı-lacivertli yönetime beklediği fırsatı sundu.

Rahatlıkla imza atabilecek

İlk etapta taraftarların sosyal medya mesajlarıyla teknik adamı istediğini belli etmesinin ardından gündem oluştu. Bjelica’nın en önemli artısı şu anda bir kulüple sözleşmesinin bulunmaması. Dolayısıyla rahatlıkla imza atabilecek ve maliyeti de çok yüksek olmayacak.

'F.Bahçe ile çarşamba görüştük'

48 yaşındaki teknik adam Hırvat basınına, "İlk resmi temas kuruldu. Çarşamba akşamı Fenerbahçe ile ilk kez konuştuk. Çarşamba gününden önce hiç görüşmemiştik, bu ilkti. Henüz yeni bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

Her projeye açık

Hırvat çalıştırıcı, Fenerbahçe ile yaptığı ilk görüşmede de Avrupa’da potansiyelli bir kulüpte yer almayı hedeflediğini aktardı. Geçen yılki Avrupa Ligi eşleşmesi sayesinde F.Bahçe ile ilgili bilgilere sahip olduğunu da dile getiren Bjelica’nın şu an futbol açısından her olumlu görüşmeye ve projeye açık olduğunu aktardığı bildirildi.