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Numan Kurtulmuş'tan Türkiye'den korona yardımı alan ABD'nin YPG'ye tıbbi malzeme göndermesine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin terör örgütü YPG'ye koronavirüse karşı tıbbi malzeme yardımı yapmasına tepki göstererek, "Teyit yok ama herkes tiynetindekini ortaya koyar" dedi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den malzeme yardımı alan ve buna en üst düzeyde teşekkür eden ABD'nin, Suriye'deki PKK'lı teröristlere TIR'larla sağlık malzemesi göndermesi tepkiyle karşılandı.

PKK'ya TIRlarla gönderip yayınladılar

ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurmuştu. 

İşte bu gelişme Türkiye kamuoyunu ayağa kaldırdı. Türkiye'den alıp teröriste sağlık malzemesi veren ABD'nin çirkin tavrı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a soruldu.

"Herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar"

CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayınlanan "Hafta Sonu" programına konuk olan Kurtulmuş, tartışılan konuya ilişkin şunları söyledi:

ABD'nin terör örgütü YPG'ye maske gönderdiğine dair bir bilgi var ama teyit edilmiş bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim; herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Bu temel bir kuraldır; insanlar tıynetlerini asla değiştiremezler. Bizim tıynetimizde merhamet vardır, vefa vardır, yardımlaşma vardır.

Böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz

Biz New York'taki insanların sapır sapır döküldüklerini, ceset torbalarının yollarda olmalarını, hele hele bunların birçoğunun da yoksul mahallelerin insanlarını gördüğümüz, bildiğimiz her haber programından sonra içimiz burkuldu. Biz insanlık olarak yardım ettik, eğer ABD hükümeti de bir şekilde terör gruplarına yardım yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar. Maskeyi bırakın, umarız oradaki terör gruplarını destek vermeyi sürdürmezler. İnsanlığımızı gösteriyoruz, böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz.

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