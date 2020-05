Numan Kurtulmuş'tan Türkiye'den korona yardımı alan ABD'nin YPG'ye tıbbi malzeme göndermesine tepki

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den malzeme yardımı alan ve buna en üst düzeyde teşekkür eden ABD'nin, Suriye'deki PKK'lı teröristlere TIR'larla sağlık malzemesi göndermesi tepkiyle karşılandı.

PKK'ya TIRlarla gönderip yayınladılar

ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurmuştu.

“Our partners in northeast Syria have their families and neighbors best interests in mind,” said Smith. “The Coalition’s coronavirus aid contribution will help them to stabilize the region through the pandemic.”



