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Ziya Selçuk: Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir" dedi.

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Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili paylaşımda bulundu.

''Elektronik ortamda gerçekleştirilecek''
Selçuk mesajında, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Grafikli fotoğraf paylaştı
Selçuk, mesajıyla birlikte sözleşmeli öğretmenlik başvurularının adım adım nasıl yapılacağını gösteren grafikli fotoğraf da paylaştı.

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