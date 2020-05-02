Ziya Selçuk: Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir" dedi.Abone ol
Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili paylaşımda bulundu.
''Elektronik ortamda gerçekleştirilecek''
Selçuk mesajında, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Grafikli fotoğraf paylaştı
Selçuk, mesajıyla birlikte sözleşmeli öğretmenlik başvurularının adım adım nasıl yapılacağını gösteren grafikli fotoğraf da paylaştı.
Haziran ayında yapılacak “Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları” tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 2, 2020
Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler.
Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.https://t.co/QzbbbY6qWy pic.twitter.com/lQKMX6zfCN