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Isla'ya Boca Juniors ve River Plate talip

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla'ya Boca Juniors'ın ardından River Plate de talip oldu.

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Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Şilili sağ kanat oyuncusu Mauricio Isla'ya Arjantin temsilcisi River Plate'in talip olduğu öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla'nın daha önce de Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti. Bu sezon Fenerbahçe ile 25 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu, 3 asistle oynadı.

Karantinadan çıktılar
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı. 14 günlük karantinadan çıkan İsla ve ailesi evlerine geçmişti.

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