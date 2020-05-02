Otomatik cenaze yıkama makinesi! Belediye üretti Diyanet onay verdi

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir firmaya sipariş edilen ve üretimine başlanan otomatik cenaze yıkama makinesiyle ilgili detayları köşesine taşıdı.

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Cihazı, benzinliklerdeki araba yıkama makinalarına benzeten Çölaşan, "Cenaze yıkama makinesi de aynen öyle…" ifadesini kullandı.

"El değmeden tam otomatik…"

Çölaşan, otomatik cenaze yıkama makinesiyle ilgili şunları aktardı: Yaşamını yitiren kimsenin naaşını tomografi benzeri bir aletin içine sokuyorlar. Sıcak suyu falan önceden ayarlanıyor.

Dışarıdan düğmeye basıyorlar, fıskiyeler çalışıyor. El değmeden tam otomatik…

"Tomografi cihazından çıkmak gibi"

Naaş sabunlu sularla yıkanıyor, sonra durulanıyor, yine elektronik ortamda (tomografi cihazından çıkmak gibi) görevliler tarafından dışarıya çekilip kurulanıyor ve son aşama olarak kefenleniyor. Bu makine ile cenaze yıkama olayının dinimizin kurallarına uygun olup olmadığını ben bilemiyorum.

"Diyanet'in onayı alındı"

Sistemin şimdilik Konya'da bir hastaneye kurulduğunu ve öncesinde Diyanet'in onayı alındığını belirten Çölaşan, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Bizim yaptırdığımız bu makine öteki illere de örnek olsun' demiş" ifadelerini kullandı.

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