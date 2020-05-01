Koronavirüs için üç farklı senaryo

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gripten daha uzun bir kuluçka dönemine sahip olduğuna işaret edilen raporda, bir kişinin enfekte olduktan sonra semptomların ortaya çıkmasının daha uzun sürdüğü ve hastalığın bulaşıcılığının en çok da bu dönemde arttığı kaydedildi.