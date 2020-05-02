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Fenerbahçe'de Nenad Bjelica'nın geliş tarihi belli oldu

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile el sıkışıldı. Hırvat teknik adamın geliş tarihi de belli oldu.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yüksek oranda havlu atan Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Teknik direktör arayışında başlarda tercihini yerli antrenörden yana kullanan sarı-lacivertli ekip, rotayı Balkanlar'a çevirmişti.

Görüştüğünü itiraf etti
Yaklaşık 2 ay süren sürecin sonunda Sarı Kanaryalar'da yönetim, Hırvat antrenör Nenad Bjelica'da karar kıldı. Görüşmeleri onaylayan Bjelica, "Evet, Çarşamba gecesi Fenerbahçe'den bazı isimler ile görüştüğümü doğrulayabilirim. Bu ilk resmi görüşmemiz oldu ve şu anda her şey bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

1,5 milyon avro yıllık ücret alacak
Sarı-lacivertlilerin Hırvat çalıştırıcıya 1,5 milyon avro yıllık ücret vereceği öğrenilirken Bjelica’nın da dersini çalışmaya başladığı ifade edildi.

12 Haziran geliş tarihi
Şu anda coronavirüs nedeniyle uçuşlar kapalı olduğu için Nenad Bjelica hemen İstanbul'a gelmeyecek. 14 gün karantina var
Koronavirüs salgını sebebiyle uçuşların kapalı olduğu dönemde sarı-lacivertliler, Bjelica’yı özel uçakla 12 Haziran'da İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

14 gün karantina
Gerekli izinlerin alınmasıyla uçağın hemen kalkacağı belirtiliyor. Ancak Bjelica, İstanbul’a geldikten sonra da 14 gün karantinada kalmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin bu durum için yapabileceği bir şey yok. Bjelica gelip imzayı atsa da takımla çalışmak için yasal süreyi beklemek durumunda.

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