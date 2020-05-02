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Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Mehmet Aurelio, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe teknik heyetinde yer alacak.

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Öze dönüş projesi kapsamında Volkan Demirel’i teknik heyete dâhil eden Fenerbahçe Yönetimi, kaptan Emre Belözoğlu için sportif direktörlük pozisyonunu hazırlarken, bir tanıdık isim daha antrenör olarak göreve başlayacak.

Antrenör olarak iş başı yapacak
Mehmet Aurelio, futbolcu olarak beş sezon hizmet ettiği sarı-lacivertlilerde antrenör olarak iş başı yapacak. Kasımpaşa, Göztepe, Sakarya’da yardımcı hocalık görevlerinde bulunan Aurelio, son olarak Çorumspor’da teknik direktörlük yaptı.

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