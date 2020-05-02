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Bakan Selçuk: Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Vatandaşlarımız, kısa çalışma ödemeleri sürecinde, İŞKUR resmi hesapları dışında kendilerine gelen hiçbir e-posta ve SMS'e itibar etmesinler. Kişisel bilgilerini resmi kaynaklar dışında 3'üncü kişilerle paylaşmasınlar" dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, başta Kısa Çalışma Ödeneği olmak üzere bu tür hizmetlerin bazı kişiler tarafından suistimal edilebileceğini belirtti. Vatandaşları bu konuda uyaran Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımız, kısa çalışma başvuru ve ödeme sürecinde, İŞKUR resmi hesapları dışında kendilerine gelen hiçbir e-posta ve SMS'e itibar etmesinler. Kişisel bilgilerini resmi kaynaklar dışında 3'üncü kişilerle paylaşmasınlar" ifadelerini kullandı.

Özellikle siber dolandırıcıların bakanlık ve İŞKUR'un adları ile logolarını taklit edebileceğini, sahte SMS'ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile bireylerin kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine dikkat çeken Selçuk, "Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece 'www.turkiye.gov.tr', 'www.iskur.gov.tr' ve 'www.ailevecalisma.gov.tr' gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin" diye uyarıda bulundu. 

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