Numan Kurtulmuş'tan 'Türkiye IMF ile görüştü' iddiasına yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye ile IMF’nin görüştüğü iddialarıyla ilgili olarak, ''Bir kere çok net söylüyoruz Türkiye 2014’ün mayıs ayında kurtulduğu IMF’nin kapısına bir daha gitmeyecektir.'' dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

''Türkiye IMF’nin kapısına bir daha gitmeyecektir''

Kurtulmuş, Türkiye ile IMF’nin görüştüğü iddialarıyla ilgili olarak, ''Bir kere çok net söylüyoruz Türkiye 2014’ün mayıs ayında kurtulduğu IMF’nin kapısına bir daha gitmeyecektir. Çünkü Türkiye tecrübesi de dünya tecrübesi de bize bir şey gösteriyor. IMF bir hayır kurumu değil. IMF bir finans kurumu da değil sanıldığı gibi.

''Türkiye çok şükür bunlardan kurtuldu''

IMF dar durumda kalan ekonomilere sadece üç beş kuruş para yardımı yapmakla kalmıyor. “Senin ekonomi politiğini de ben yöneteceğim” diyor. Yani ülkelerin siyasal yönetimine ortak olmaya çalışıyor. Nitekim Türkiye’de de aynı şeyi yaptılar. Türkiye çok şükür bunlardan kurtuldu. Bir daha asla IMF’nin kapısına inşallah düşmeyecektir Türkiye.'' dedi.

Dayanışmanın öneminden bahsetti

Koronavirüs tedbirlerinin hayatlarda değişikliklere yol açtığını, yoğun programları nedeniyle ramazanda ailesiyle birlikte iftar sofralarına oturamazken, bu dönemde birlikte iftar yapabildiklerini dile getiren Kurtulmuş, bu süreçte dayanışmanın, ailenin, yakın çevreyle ilişkilerin öneminin anlaşıldığını, insanoğlunun artık bu değerler üzerine düşünmeye başlayacağını kaydetti. Kurtulmuş, bu sürecin sonunda yardımlaşma, vefa dayanışma gibi insani değerlerin öneminin anlaşılacağını, insanlığın önemli dersler çıkaracağını söyledi.

''Bu virüs terbiye edici olacak''

Hakan Çelik'in "Önümüzdeki dönemde insanların sağlıklı yaşayabileceği ortamlar, ormanların ve denizlerin korunması, hayvanlarla ve insanlar arasındaki dengenin iyi tutturulması noktasında umutlanılmalı mı?" şeklindeki sorusu üzerine, Kurtulmuş, "Umutlu olmamız için önemli bir terbiye edici olduğunu düşünüyorum bu virüsün, salgının. İnsanın hem kendisiyle hem çevreyle hem dünyayla ilişkisini gözden geçireceğini, daha toplumsal dayanışmaların ortaya çıkabileceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

''New York'ta maske bile dağıtılamadı''

Salgın döneminde kapitalist sistemin eksikliklerinin ortaya çıktığını, gelişmiş ülkelerin bile sağlık konusunda yetersiz kaldığını ifade eden Kurtulmuş, büyük sistemlerin kağıttan kaplanlar olduğunun, New York'un arka sokaklarındaki gariban vatandaşa maske bile dağıtılamadığının görüldüğünü anlattı.

''Uçurum ortaya çıktı''

Kurtulmuş, sadece gelişmemiş ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerin de kendi içindeki uçurumların ortaya çıktığını, Amerika'daki büyükşehirlerde beyaz ve siyahilerin yaşadığı mahalleler arasındaki büyük uçurumun görüldüğünü belirterek, sosyal yapısı ve dayanışması, sosyal adaleti olmayan bir ekonomik sistemin uygulandığını vurguladı.

"Türkiye iyi mücadele verdi"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin sağlık sisteminde herkesi içerisine alan kapsayıcı olduğu için diğer ülkelere göre koronavirüs salgınında daha iyi bir mücadele verdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Şehir hastaneleri, sağlıktaki altyapımızın güçlü hale getirilmiş olması, sağlıkta tek bir çatının kurulabilmiş olması, sigortası olmasa bile herkesin bu kapsama alınması ve herkesin aynı seviyede sağlık hizmetine muhatap olması bu işin önemli bir kısmıydı. Geleneksel olarak köklü bir tıp eğitim var. Klinik tecrübesi çok yüksek hekim kadrosuna sahibiz. Sağlık personelimiz de oldukça nitelikli ve tecrübeli. Büyük bir fedakarlık gösterilmesi işin göğüs kabartan, kahramanlık destanları yazılan bir safhasıdır. Altyapı ve insan gücü birleşince ortaya fevkalade ciddi bir mücadele ortaya çıktı. Biz tıbbi anlamda diğer ülkelerden çok erken tedbir aldık. Bilim kurulu oluşturuldu. İlmi verilere sonuna kadar riayet edildi. Bunlar bir araya gelince ortaya güzel bir mücadele çıktı."

''15 günde ventilatör ürettik''

Tedbirleri almaktan vazgeçilmemesi uyarısı yapan Kurtulmuş, ekonomik bakımdan da önceki dönemlerdeki kırılganlıklarını azaltmış bir şekilde bu sürece girildiğini, üretim altyapısının çok ciddi şekilde güçlendirildiğini, böyle bir kriz ortamında bile 15 günde firmaların bir araya gelerek ventilatör ürettiğini söyledi.

"Tabi biraz etkileneceğiz''

Kurtulmuş, ekonomide tezgahı dağıttırmadan her türlü tedbirlerin ilk andan itibaren alındığını ifade ederek, "Tabi biraz etkileneceğiz. Diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar iyi bir noktadayız. Etkilenen şirketlerimiz var, inşallah orta vadede bu süreci atlatacaklar." dedi.

''4,4 milyona alıştık''

Yoksul kitleye destek amacıyla 1000 liralık destek verilecek yaklaşık 5,5 milyon ailenin 4,4 milyonuna ulaşıldığını anlatan Kurtulmuş, "Vatandaşların hem sağlık hem ekonomi hem ülkenin yarınları bakımından güven duygusu içerisinde hareket etmesi lazım. Burada da anahtar güvendir. Geçmiş dönemlerde nasıl istikrar meselesini anahtar olarak gördüysek burada da güveni anahtar olarak görmek lazım. Sağlık sistemine, doktorlarımıza, ekonomik yapımıza ve teknolojimize güvenmek ve Türkiye'nin geleceğine güvenmek." diye konuştu.

Dolardaki tırmanış

Numan Kurtulmuş, dolar kurundaki yükselişe ilişkin, şunları kaydetti: "Olağanüstü bir dönem, dünya ekonomisinde küresel göstergelerde ciddi hareketlenmelerin olduğu bir dönem. Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra başlayan kur saldırılarını göğüsleyebilmiş bir ülkedir. Kurdaki oynamaları inşallah Türkiye tolere edebilecektir, dengeleyebilecektir. Bunlar geçicidir. Türk ekonomisinin yapısal dengelerini bozabilecek bir nitelik arz etmiyor. Asıl olan bizim üretim yapımızı güçlü tutabilmek, tezgahı dağıttırmamaktır. Dayanıklı tüketim mallarında, tekstilde, bazı hizmet sektörlerinde bir duraklama oldu. Birisinin iş yerini kapatması ekonomik olarak büyük bir kayıptır. İş yerinde üretim kaybına uğraması telafi edilebilir bir kayıptır. Bir geçici dönem olacak, dünyada ciddi bir küçülme, daralma olacak. Türkiye'de yüzde 4,5 civarında bir daralma olacağını düşünüyorum."

Kurtulmuş, bayramdan sonra bir normalleşme sürecine geçileceğini dile getirdi.