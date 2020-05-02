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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online yapılacak

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Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı, koronavirüs salgını sebebiyle online yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'de bir ilk olacağı ifade edilen online Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın 15 Mayıs Cuma günü 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Yüksek Divan Kurulu toplantımızı ilk kez online (internet üzerinden) düzenleyeceğiz." denildi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyleTürkiye'de bir ilk olacağı duyurulan toplantının, 15 Mayıs Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

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