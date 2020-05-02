Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki eviyle ilgili bomba iddia

Takvim yazarı Zafer Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef alarak tepki çeken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, Bodrum'daki milyon dolarlık evin olduğu arsanın deniz kenarına kaydırıldığı iddiasını yazdı.

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Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki adeta sembol ismi haline gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya öfke kusan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil eleştirileri üzerine çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm ve vaka sayılarını 'gerçek dışı' ilan eden ve "Elimde rakamlar var" diyerek felaket senaryoları yazan Özdil, tartışmaların odağında.

CHP'lilerin bile sempatisini kazanan Koca'ya ilgiye çıldıran Özdil, meslektaşlarının da tepkisini çekti.

Piyasa değeri 6-7 milyon dolar

Takvim yazarı Zafer Şahin, "Bodrum Paşası" başlıklı yazısında Yılmaz Özdil'le ilgili bomba bir iddiayı paylaştı:

"Mevzu yozdilli olunca konu bitmiyor. En son ilginç bir istihbarat ulaştı elime. Meğer bu çok değerli köşe yazarımızın Bodrum'da bir evi varmış. Lafın gelişi ev diyorum, bildiğiniz saray yavrusu.

Kendileri sözde sarayı sevmez, mütevazı takılırlar ama yaşam standartları Hollywood starlarından geri değildir. Denize sıfır, 1 dönümlük arazi üzerine kurulu evin piyasa değeri 6-7 milyon dolar.

İddia o ki, bu evin üzerine kondurulduğu arsa aslında deniz kenarında değilmiş. Ama nasıl olduysa deniz kenarına doğru kaymış! Buna 'parsel kaydırma' deniliyormuş.

Yozdillinin arsası adete ayaklanmış ve aradaki yolu da aşarak denizin kenarına gelivermiş!

Parsel kaydırma iddiaları doğru mu?

Hatta ismi lazım değil ünlü bir muhalif dizi oyuncusu için de aynı uygulama yapılmış. Arsası gerçekten deniz kenarında olan vatandaşların arsaları ise parsel parsel yana doğru kaymış!

Ne güzel Bodrum değil mi? Şimdi yeni Bodrum Paşamıza çağrım şudur. Bodrum'daki evinle ilgili bu iddialara cevabın nedir? Parsel kaydırma iddiaları doğru mu?

Sen ki, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nde bile olmayan rakamlar açıklayıp hepimizin kafasını karıştırmayı başardın. Bu basit soru ve iddialara da tatmin edici bir cevap vereceğini ümit ediyorum.

Bilmiyorum, yanılıyor muyum?…