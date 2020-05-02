Reuters Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini mercek altına aldı
Reuters, Türkiye'de koronavirüs hastalarıyla temasta bulunan kişileri takip etmek üzere kurulan ve 'virüs dedektifi' diye anılan filyasyon ekiplerini dünyaya tanıttı. Türk yetkili, bazen bir koronavirüs vakası nedeniyle 200 kişiye ulaşmak gerektiğini belirtti.
Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele eden Türk filyasyon ekiplerini takibe aldı. Reuters foto muhabiri Tuvan Gümrükçü tarafından çekilen fotoğraflar, Ankara'da ev ev gezen filyasyon ekiplerini izledi.
Tek vakada 200 kişiye ulaşmak gerekiyor baze
Sağlık Bakanlığı'na bağlı virüs avcılarının çalışma sistemini Reuters'a anlatan Türk yetkili, bazen bir koronavirüs vakası nedeniyle 200 kişiye ulaşmak gerektiğini anlattı.
İki kişilik ekiplerden oluşan görevliler, koronavirüs taşıyan kişilerle teması olan şüphelilerin evlerine giderek kapı kapı geziyor ve gerekli bilgilendirmeleri yapıyor.
Sahada en öndeler
Türkiye'de 81 ilde yapılan filyasyon çalışmasında, virüsü taşıyanlarla teması olmuş kişilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan filyasyon ekipleri, Covid-19 ile mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında bulunuyor.