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Erdoğan'dan bomba paylaşım: Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye gönderilecek yardımlarla ilgili "Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir." açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye gönderilecek yardımlarla ilgili sosyal medya hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak." paylaşımı yaptı.

"Nefes olacak"

Erdoğan, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

#MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır.

Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!

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