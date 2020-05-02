HABER /  EKONOMİ
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'den BKM açıklaması

TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlave rol ve sorumluluklar verilecektir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak olarak hissedar olduğunu açıklayan Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, BKM ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İlave rol ve sorumluluklar verilecek"

“Ödemeler alanında bankamızca belirlenen geliştirme konularında BKM’ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir." diyen Emrah Şener, şunları kaydetti:

Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve bu dönüşümü yönlendirmek amaçlıdır. Ülkemizin ödemeler alanında küresel bir referans noktası olma hedefi doğrultusunda yol haritamızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Reuters Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini mercek altına aldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan bomba paylaşım: Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir
Mersin'de trafikte tartıştığı kadınları sopayla dövdü
Çok konuşulan Kıraç konseri! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım
Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki eviyle ilgili bomba iddia
Numan Kurtulmuş'tan 'Türkiye IMF ile görüştü' iddiasına yanıt
İçişleri Bakanlığı'ndan Süleyman Soylu'ya atfedilen sözlere yalanlama
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt’ta kız öğrenci yurdunda korkutan yangın
Elon Musk'ın attığı tweet şirketi Tesla'nın değerini tam 14 milyar dolar düşürdü
CHP'den YSK açıklaması! 'YKS tarihi değişmesin'
Türkiye'nin en popüler hattı 500T "zarar turu" atıyor
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online yapılacak
Bayramdan önce kuaförler açılır mı yeni bilgi
Yorumlar