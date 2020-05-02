Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'den BKM açıklaması

TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlave rol ve sorumluluklar verilecektir" ifadelerini kullandı.

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Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak olarak hissedar olduğunu açıklayan Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, BKM ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İlave rol ve sorumluluklar verilecek"

“Ödemeler alanında bankamızca belirlenen geliştirme konularında BKM’ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir." diyen Emrah Şener, şunları kaydetti:

Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve bu dönüşümü yönlendirmek amaçlıdır. Ülkemizin ödemeler alanında küresel bir referans noktası olma hedefi doğrultusunda yol haritamızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.