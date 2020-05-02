Eski Diyanet İşleri Başkanı da "eşcinsellik" tartışmasına dahil oldu! Olay açıklamalar

Eşcinseller ile ilgili tartışmaya katılan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Bizim bu tür musibetleri belirli bir günah grubuna bağlamamız haşa Allah adına konuşmamız anlamına gelir, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma namazında okuduğu hutbedeki nikahsız birliktelik ve eşcinsellikle ilgili sözleri tartışma yaratmıştı. Tartışmaya, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katıldı.

"Haşa Allah adına konuşmamız anlamına gelir"

Prof. Görmez, "Bizim bu tür musibetleri belirli bir günah grubuna bağlamamız haşa Allah adına konuşmamız anlamına gelir, bu doğru değil. Çünkü küresel siyasetin günahları cinsel bütün günahlardan daha büyüktür" ifadelerini kullandı.

"Güncellememiz gerekiyor"

Görmez, açıklamasında şunları kaydetti: Bizim günah-ı kebair listemiz değişti. Büyük günahlar artık değişti. Tohumun genini değiştirmek, gıdayla oynamak, kimyasal silah geliştirmek, bütün kainatı ifsat etmek, bunlar bizim kitaplarımızda günah-ı kebair arasında geçmiyor diye bizim oraya sıkışmamamız lazım. Bizim günah-ı kebair'leri Kur'an'ı Sünneti dikkate alarak güncellememiz gerekiyor.

"Her türlü kınanmayı hak eden bir metin" Ankara Barosu'nun açıklaması İslamı çağ dışılıkla itham eden bir açıklama. Bir milletin iman değerlerini hafife almak ayrı bir şey. Her türlü kınanmayı hak eden bir metin.

Tartışmaya konu olan hutbe

Hutbede, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor" denilmişti.