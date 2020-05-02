Mustafa Varank: Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Somali'ye yerli solunum cihazı yardımıyla ilgili olarak ''Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye yapılan yardımı, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak" sözleriyle duyurdu.

''Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur. (Somali'ye solunum cihazı yardımı) Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz"