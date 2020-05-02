HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Boris Johnson ve Carrie Symonds’un bebeğinin ismi belli oldu

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds, sosyal medya hesabından yeni doğan bebeklerine Wilfred Lawrie Nicholas Johnson adını verdiklerini duyurdu.

Abone ol

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds’un 29 Nisan’da doğan erkek bebeklerinin ismi belli oldu.

Wilfred Lawrie Nicholas Johnson
Johnson’ın nişanlısı Symonds, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu duyurdu.

İkisi de koronayla savaştı
İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Semptomları süren Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra nişanlısı Carrie Symonds’un da virüse yakalandığı duyurulmuştu. Johnson, daha sonra taburcu edilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altından su geçmeyen köprü! Eleştirince belediye başkanı harekete geçti
Girit adası açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
Eski Diyanet İşleri Başkanı da "eşcinsellik" tartışmasına dahil oldu! Olay açıklamalar
Antalya'da 5 isimli adamın başı bu sefer koronavirüs ile belada
Toplu cenaze namazı kılınan köyde 1 kişi daha koronavirüsten öldü!
İnşası devam eden pandemi hastanesinin kablolarını çaldılar! Bu kadarına da pes
ÖNCEKİ HABERLER
Darbe girişimini planlayan ABD'li yeşil bereli asker çıktı
Gaziantep'te 22 mahallede 200 bakkalda borçlar ödendi
Arazi meselesinden tartıştığı muhtar ve eşini öldürdü akrabasını yaraladı
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu
İlahiyatçı Prof. Dr. Akşit: Peygamber Efendimizin sünnetine yapıştığımız için Allah sırtımızı yere getirmiyor
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Yorumlar