Boris Johnson ve Carrie Symonds’un bebeğinin ismi belli oldu

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds, sosyal medya hesabından yeni doğan bebeklerine Wilfred Lawrie Nicholas Johnson adını verdiklerini duyurdu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds’un 29 Nisan’da doğan erkek bebeklerinin ismi belli oldu.

Wilfred Lawrie Nicholas Johnson

Johnson’ın nişanlısı Symonds, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu duyurdu.

İkisi de koronayla savaştı

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Semptomları süren Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra nişanlısı Carrie Symonds’un da virüse yakalandığı duyurulmuştu. Johnson, daha sonra taburcu edilmişti.