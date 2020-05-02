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Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faaliyet yürüten G.D., E.Y. ve N.M. isimli 3 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 yılında örgüte katılmış

Teslim olan örgüt mensuplarından G.D.'nin 2011 yılında, E.Y.'nin ise 2014 yılında örgütün kırsal yapılanmaya katıldığı tespit edildi.

1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 75'e yükseldiği belirtildi.

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