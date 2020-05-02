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Arazi meselesinden tartıştığı muhtar ve eşini öldürdü akrabasını yaraladı

Demirören Haber Ajansı
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RİZE'nin Pazar ilçesinde H.D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Şehitlik Köyü Muhtarı Osman Dalyan (51) ve eşi Bahriye Dalyan'ı (50) tabancayla öldürdü, akrabaları Şerife Dalyan'ı ise ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor.  

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Olay, öğlen saatlerinde Pazar ilçesi Şehitlik köyünde meydana geldi. H.D. arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar Osman ve eşi Bahriye Dalyan ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D., tabanca ile kurşun yağdırdı.

Osman ve eşi Bahriye Dalyan ile akrabaları Şerife Dalyan vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. H.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Osman ve Bahriye çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Şerife Dalyan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaçan H.D.'yi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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