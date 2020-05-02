ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 65 bini geçti
ABD'de koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e yükseldi.Abone ol
Dünya genelinde koronavirüs vakası 3 milyon 350 bine yaklaşırken, şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı da 240 bini geçti.
Vaka sayısı 1 milyonu geçti
ABD'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e çıktı. Koronavirüs vaka sayısı da 1 milyon 30 bini geçti.
Öte yandan ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ölümlerinin rapor edilen rakamlardan daha fazla olduğu ileri sürülüyor.
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