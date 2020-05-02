Galatasaray'ın Trezeguet planı belli oldu

Galatasaray, gözünü Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'yi dikti. Aslan'a Mısırlı yıldızı, menajer William D'Avila getirecek.

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Yeni sezon öncesi Fatih Terim'in en büyük transfer hedeflerinden birisi Trezeguet. Aston Villa forması giyen Mısırlı kanat oyuncusunu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan önemli bir hamle geldi.

Takvim'de yer alan habere göre, Mustafa Cengiz yönetimi transferi bitirmek için menajer William D'Avila'ya tam yetki verdi.

Görüşmeleri Galatasaray adına yürütecek

D'Avıla Galatasaray için önemli bir için. Çünkü Garry Rodrigues, Onyekuru ve Belhanda'nın gelişinde büyük bir rol oynadı. Ayrıca anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın da menajeri. Alınan bilgilere göre D'Avila Trezeguet ve Aston Villa ile görüşmeleri Galatasaray adına yürütecek. Gelişmeleri de sürekli yönetime rapor edecek.

Aston Villa'nın durumuna bağlı

Trezeguet'nın Galatasaray'da oynamak istediği biliniyor. Ancak Aston Villa'nın Premier Lig'de kalması durumunda Mısırlı futbolcusunu elinde tutacağı ifade ediliyor.