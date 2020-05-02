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İstanbul Esenyurt'ta yol çöktü

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İSTANBUL Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.

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Esenyurt'ta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293 Sokak'ta bir süredir yer altı içme suyu hatlarında oluşan sızıntı nedeniyle asfaltın altında bulunan toprak yumuşayıp çöktü. Çökmenin etkisiyle yolda büyük bir çukur oluştu. İçme suyu hattından sızan su ile dolan çukur nedeniyle güvenlik önlemi alınarak sokak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri bir süre inceleme yaptıktan sonra çukuru kapatmak için iş makinesi ile çalışma başlattı.

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