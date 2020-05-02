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Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı

Ankara'da, belediyeye ait EGO otobüsü ile bir TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

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Ankara'da bir tır ile EGO otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Tır kayganlaşan yolda karşı şeride geçti, otobüse çarptı
Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara- Konya karayolunun Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 27 D 6399 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. TIR, karşıdan gelen Ankara Büyükehir Belediyesi'ne ait 06 BK 8117 plakalı EGO otobüsü ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otobüs şarampole düştü
Savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak şarampole düştü. Kazada, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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