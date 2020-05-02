İtalya ve İngiltere'de korona bilançosu ağırlaşıyor

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 621 artarak 28 bin 131'e yükseldi. İtalya'da ise son 24 saatte can kaybı 474 artarak 28 bin 710'a yükseldi.

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İngiltere'de vaka sayısı 4 bin 806 artarak 182 bin 260 olurken, test sayısı da 105 bin 937 artışla 1 milyon 129 bin 907'ye yükseldi.

Aile içi şiddet arttı

Aile içi şiddet ve insan kaçakçılığı mağdurlarına yardım amacıyla 76 milyon sterlinlik bir fon oluşturuldu. Parlamentoya sunulan Aile İçi Şiddet Yasası taslağıyla, mağdurlara konut sağlanmada öncelik tanınacağını ifade eden Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, "Hiçbir mağdur, güvensiz olduğunu bildiği bir yerde kalmak veya evsiz olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmayacak." dedi.

Aile içi şiddet mağdurlarından konuşamayacak durumda olmaları halinde 999'u arayarak 55'i tuşlamalarını isteyen Jenrick, polisin çağrıya derhal cevap vereceğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu ülkede, aile içi şiddetin arttığı ve bazı mağdurların polise başvurmada sorun yaşadığı belirtiliyor.

İtalya'da kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak, 28 bin 236'ya yükseldi.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 100 bin 943'e geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 207 bin 428 oldu.

Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 304'lük artışla 78 bin 249'a çıktığı kaydedildi.

Başbakan Conte özür diledi

Ülkenin farklı yerlerinden aldığı bazı mektupları da paylaşan Conte, daha önce açıkladıkları mali destek paketlerine göre yapılan ödemelere de değinerek, "Hükümet adına mali ödemelerde yaşanan gecikmeler dolayısıyla özür diliyorum. İlgili finansmanların bir an önce sağlanması için baskı yapacağız." ifadelerini kullandı.