Süleyman Özışık bazı çevrelerce neden hedef alındığını açıkladı

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, son günlerde adeta 'darbe' çağrısı yapan isimlerin karşısında olduğunu açık şekilde ifade eden Süleyman Özışık'ın, uğradığı çirkin saldırıları youtube kanalında ele aldı.

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'DARBE' imasında bulunmasına karşı çıkan Süleyman Özışık, adeta bazı çevreler tarafından adı konmamış bir linç kampanyasına maruz kalmıştı. Süleyman Özışık, Hadi Özışık'ın youtube kanalında yayınlanan 'Perde Arkası' programında bu çirkin saldırıların neden ve kimler tarafından yapıldığını anlattı.

HADİ ÖZIŞIK'IN YOUTUBE KANALINDAN PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Son günlerde darbe çığırtkanlığı yapanlara karşı çekmiş olduğu kısa video ile sosyal medyanın gündemine oturan Süleyman Özışık sözlerinin sonuna kadar arkasında olduğunu tekrarladı.

Hadi Özışık'ın konuya ilişkin sorduğu sorulara açık yüreklilikle cevap veren Süleyman Özışık, siyasetçilerin yapmış olduğu açıklamalara dikkat

etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu gibi söylemlerde bulunanların her zaman karşısında olacağını da sözlerine ekledi. Çok sayıda internet kullanıcısı tarafından canlı olarak takip edilen ve daha birçok sorunun yanıt bulduğu 'Perde Arkası' programına Hadi Özışık'ın youtube kanalından ulaşabilirsiniz.



