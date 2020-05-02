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Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu

Bitlis'te Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı.

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Bitlis'te "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında PKK'lı teröristlerle yaşanan sıcak temasta, 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır." denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dilekleri iletilerek, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Şehit ateşi balıkesir'e düştü
Bitlis'in Çeltikli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit oldu.

Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı

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