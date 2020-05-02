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Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in sarı-lacivertlilere gelmesi hakkında yakında güzel şeyler olabileceğini ancak şu anda oyuncunun devam eden kontratı nedeniyle daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

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Acun Ilıcalı Instagram canlı yayında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili gelen soruyu yanıtladı.Yakında güzel şeyler olacağını hissettiğini söyleyen Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in kontratı bittiğinde elinden geleni yapacağını açıkladı.

"Başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan"
Ilıcalı'nın sözleri şu şekilde: "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız zamanı gelince... Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım."

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