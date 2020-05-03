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Mahsun Kırmızıgül'den Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek için çağrı

Ölüm orucunda 320. güne giren Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek için, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Adalet Bakanlığı'nı da etiketlediği bir paylaşım gerçekleştirdi.

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Mahsun Kırmızgül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İbrahim Gökçek'in gitar çalarken ve ölüm orucundaki iki fotoğrafını da paylaştı. Kırmızıgül, " Elindeki silah değil bir enstrüman "diye yazdı.

İŞTE KIRMIZIGÜL'ÜN O PAYLAŞIMI

Elindeki silah değil bir enstrüman. 1985 yılından beri müzik yapan Gurp Yorum”un talepleri karşılanmalı. Müzik susmamalı. İbrahim Gökçek ölmesin yaşasın.

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