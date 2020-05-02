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Prof. Dr. Ahmet Ercan, peş peşe gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı

Girit'te üst üste meydana gelen iki deprem sonrasında konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta'yı uyararak "Bugün deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmakta yarar var" dedi.

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Öğleden sonra Akdeniz'de Girit açıklarında 6.4 ve 5.2 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem sonrası Akdeniz bölgesinde yaşayanlar da da bir korku oluştu. Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta'da yaşayanları uyardı ve bölgede olan yerküre hareketliliği hakkında Sözcü'ye konuştu.

Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:

"Ege bölgesindeki dalma batma kuşağı çok etkin. Son 4 yıldır sürekli konuşuyoruz, Afrika ana karasının Ege Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi altına dalış hızı yılda 3-4 santimetre iken şu anda bu 6-8 santimetreye kadar vardı. Yani Afrika'nın kuzeye doğru toslama hızı arttı. Bunun artması gerek Ege Denizi bölgesini, gerekse Mora Yarımadası ve Adriyatik'i ve gerekse Girit, Türkiye kanadını germeye başladı.

"2020-2022 Anadolu'da deprem yılı olacak"
2018 de yaptığım açıklamada 2020-2022 yılları burada ve Anadolu'da depremler yılı olacak demiştim. Depremler siyasi sınır tanımaz.

"Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta hazırlıklı olsun"
Girit Yunan sınırlarında demek yanlıştır. Siyasi olarak bizim dışımızda olsa da bu Güney Ege dalma batma kuşağının uzantısının karadaki devamı Fethiye, Çameli üzerinden Denizli, Burdur, Isparta göller bölgesine kadar gidiyor. Bütün bu saydığım yerler deprem çekincesi altında. İrili ufaklı devam edecek. Korku vermek istemem ama Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta bugün deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmakta yarar var."

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