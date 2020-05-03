HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Güvercin nedeniyle 16 yaşındaki çocuğu öldürdüler! Katiller de 16 yaşında

GAZİANTEP'te güvercin meselesi nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları ise saldırganların evini ateşe verdi.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hz. Yakup Cami yakınlarında 16 yaşlarındaki 4 çocuk besleme güvercinleri yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada çocuklardan biri 16 yaşındaki T.Y.’yi vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı.

Kurban da katiller de 16 yaşında!

Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde yere yığılan T.Y., olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. T.Y, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. T.Y’nin ölümüne sebep olan diğer 3 çocuk ise olaydan sonra kaçtı.

Yakınları katillerin evini ateşe verdi

Kaçan üç çocuğu arama çalışmaları sürerken ölen çocuğun yakınları katil zanlılarının evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateşe verilen evi kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de olay yerinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (2 Mayıs 2020)
Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan, peş peşe gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Canan Kaftancıoğlu ifadesinde kendisini yalanladı
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine tepki gösterdi
ÖNCEKİ HABERLER
Mahsun Kırmızıgül'den Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek için çağrı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Günlük 5000 test kapasiteli laboratuvar kuruldu
Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya mektup
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı
2020 Erzurum imsakiyesi bugün iftar kaçta?
Yorumlar