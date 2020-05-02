Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (2 Mayıs 2020)

2 Mayıs 2020 Türkiye koronavirüs verileri belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3.336'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 124.375'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 78 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük vefat ve vaka sayıları azalıyor

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Son 24 saatte 78 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 983 kişide de koronavirüs tespit edildi.

Test sayısı azaldı

Son 3 günde koronavirüs belirtileri görülen 40 binin üzerinde kişiye test yapılırken son 24 saatte 36 bin 318 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 111 bin 366'ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; '30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın.'' ifadelerini kullandı

30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020

4 bin 451 kişi taburcu oldu

Son 24 saatte 4 bin 451 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259 oldu. Bin 445 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 778 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.