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Altın fiyatları yükselecek mi? Altın alacaklar dikkat uzmanlar uyardı

Altın fiyatları yükselecek mi sorusunun yanıtını uzmanlar verdi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert yükseliş görülmüştü. Nisanda rekor kıran altın mayısta kademeli geri çekilebilir.

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Altının ons fiyatı geçen ay yaklaşık son 8 yılın en yükseği olan 1747 doları, gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 389,5 lirayı test etti.

Altının ons fiyatı nisanı yüzde 6,95 artışla 1687 dolardan, gram altın ise yüzde 13 değer kazancıyla Ağustos 2018'den bu yana en iyi aylık performansını sergileyerek 379,2 liradan tamamladı.

Kademeli alımlar gelebilir

AA Finans Analisti İslam Memiş "Mayıs ayı için altının ons fiyatında geri çekilmeler, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1720 ve 1748 dolar seviyelerinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Mayısta altının gram fiyatında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatında 370-360-350 ve 340 lira seviyelerinden kademeli alımlar gelebilir" dedi.

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