HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV En özel anneler günü hediyeleri

TEM'de bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü

Kontrolden çıkan aracın bariyerleri geçip takla atması sonucu, aracın sürücüsü ağır yaralanırken yanında bulunan kadın yolcu ise hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, saat 06.30 sularında TEM Bağcılar Oto Center önü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden C. Çoban idaresindeki 59 NB 001 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aştı. Araç ardından savrularak yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan otoyol kenarındaki tel örgülerden takla atıp, yan yolda durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yolcu koltuğunda bulunan kadın G. Çoban’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü C.Çoban ise araçta sıkışarak ağır yaralandı. Yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü C. Çoban, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise yolu güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri incelemenin ardından kadının cesedi morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları yükselecek mi? Altın alacaklar dikkat uzmanlar uyardı
Rize'de katliam! Muhtarı, muhtarın eşini ve yengesini öldürüp kayıplara karıştı
Çapa’dan güzel haber odalar boşalıyor! Yoğun bakımda yüzde 30 düşüş
Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı masada! İbrahim Kalın açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'Covid-19 yardımımı' teşekkürü
Bayramda sokağa çıkmak yasak olacak mı? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
19 Mayıs tatil mi 2020 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı telafi eğitimi böyle olacak
Cinayet Süsü filmi konusu nedir Cinayet Süsü oyuncu kadrosu kimler var?
Türkiye IMF’yi ters köşeye yatırabilir
Angela Merkel: Aşının geliştirilmesi için tahminen 8 milyar avro gerekli
2020 Erzurum imsakiyesi bugün iftar kaçta?
Yorumlar