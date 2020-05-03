HABER /  SAĞLIK
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Normale dönüşte tersine karantina gündemde

Türkiye, koronavirüsle mücadelede olumlu tablo çizmeye devam ediyor.Başta hükümet tarafından alınan tedbirler, meyvelerini vermeye başladı.Ölüm ve vaka sayılarının düşmesi, iyileşen hasta sayısının da yükselmesi, en büyük umut oldu. Vaka sayısını sıfıra indiren illerin korunması için tersine karantina uygulaması gündeme getirildi

Abone ol

11 Mart’tan itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan kısıtlama ve yasakların, yine kademeli olarak kaldırılması için bayram sonrasına yönelik hazırlık yapılıyor.

5 gün boyunca vaka görülmeyen iller
İyimser tabloyla beraber normalleşme çalışmaları başladı. Normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

15 il için hazırlık
Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, “tersine karantina” uygulanabileceği kaydediliyor.Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Boris Johnson'dan şok açıklamalar! Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı
Altın fiyatları yükselecek mi? Altın alacaklar dikkat uzmanlar uyardı
Rize'de katliam! Muhtarı, muhtarın eşini ve yengesini öldürüp kayıplara karıştı
Çapa’dan güzel haber odalar boşalıyor! Yoğun bakımda yüzde 30 düşüş
Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı masada! İbrahim Kalın açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'Covid-19 yardımımı' teşekkürü
ÖNCEKİ HABERLER
Anneler Günü ne zaman 2020 Mayıs ayının kaçında?
Küçük çiftçilere pazara açılma imkanı!
TEM'de bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü
19 Mayıs tatil mi 2020 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı telafi eğitimi böyle olacak
Gaziantep iftar saati bugün ezan kaçta 2020 Gaziantep imsakiyesi
Yorumlar