Normale dönüşte tersine karantina gündemde

Türkiye, koronavirüsle mücadelede olumlu tablo çizmeye devam ediyor.Başta hükümet tarafından alınan tedbirler, meyvelerini vermeye başladı.Ölüm ve vaka sayılarının düşmesi, iyileşen hasta sayısının da yükselmesi, en büyük umut oldu. Vaka sayısını sıfıra indiren illerin korunması için tersine karantina uygulaması gündeme getirildi

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11 Mart’tan itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan kısıtlama ve yasakların, yine kademeli olarak kaldırılması için bayram sonrasına yönelik hazırlık yapılıyor.

5 gün boyunca vaka görülmeyen iller

İyimser tabloyla beraber normalleşme çalışmaları başladı. Normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

15 il için hazırlık

Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, “tersine karantina” uygulanabileceği kaydediliyor.Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.