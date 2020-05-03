İzmir'de çekirge istilası! Tire'de çekirgeler, Akarca Ovası'nı kırıp geçiriyor

Tire ilçesindeki Akarca Ovası’nda görülen binlerce çekirge paniğe neden oldu. Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler, tüm mahsulleri yiyerek yok etmeye başladı. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, önlemlerin hafta başından itibaren alınacağını, en geç salı günü bölgede ilaçlama çalışmalarının başlayacağını aktardı.