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AK Partili Başiskele Belediyesi'ne 11 adet lüks araç bağışı BMW jeepler bile var

KOCAELİ'nin Başiskele Belediyesi'ne ilginç bir bağış kayıtlara geçti. AK Partili belediyeye bazı özel firmalar, 11 adet lüks araç hibe etti. Araçların bedeli yaklaşık 1 buçuk milyon Türk Lirası tutarında.

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Türkiye'de belki bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir bağış olayı yaşandı. AK Partili Başiskele Belediyesi'ne bazı özel firmalar, 11 adet lüks araç hibe etti. 

Kocaeli'nin AK Partili Başiskele Belediyesi'ne bazı özel firmalar, aralarında 371 bin lira değerinde olan BMW marka jeeplerinde olduğu 11 adet lüks taşıtı belediyeye bağışladı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre 1 milyon 288 bin TL değerinde olan araçların yanı sıra belediye 338 bin 557 TL değerinde 6 adet de makam aracı satın aldı.

İşte araç listesi

–  BMV Jeep (Bağış): 371 bin 853 TL. Özel Kalem'e tahsis edildi.
–  KIA Jeep (Bağış): 192 bin 812 TL. Özel Kalem'e tahsis edildi.
–  FIAT – EGEA Otomobil (Bağış): 79 bin 900 TL. Özel Kalem'e tahsis.
–  FIAT – EGEA Otomobil (Bağış): 79 bin 900 TL. Özel Kalem'e tahsis.
–  FIAT – EGEA Otomobil (Bağış): 79 bin 900 TL. Özel Kalem'e tahsis.
–  FIAT – EGEA Otomobil (Bağış): 79 bin 900 TL. Özel Kalem'e tahsis.
–  FIAT-FİORİNO (Satın alma): 61 bin 360 TL. Halkla İliş.Md. tahsis.
–  FIAT-FİORİNO (Satın alma): 61 bin 360 TL. Halk. İliş. Md. tahsis.
–  FIAT-FİORİNO (Satın alma): 61 bin 360 TL. Halk. İlş. Md. tahsis.
–  CITROEN-NEMO (Bağış) 42 bin TL. İmar ve Şehircilik Md. tahsis.
–  FIAT-PİKAP (Bağış): 109 bin 484 TL. Park ve Bahçeler Md. tahsis.
–  FIAT-PİKAP (Bağış): 109 bin 484,00 TL.  Park ve Bahçeler Md. tahsis.
–  FIAT-FİORİNO (Bağış): 71 bin 400 TL. Park ve Bahçeler Md. tahsis.
–  FIAT-FİORİNO (Bağış): 71 BİN 400 TL. Park ve Bahçeler Md. tahsis.

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