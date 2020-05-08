Afrika'da çekirge istilası başladı son 70 yılın en büyük istilası
AFRİKA kıtasında dev çöl çekirgeleri istila etmeye başladı üçüncü dalga 400 kat daha fazla.
Dünyanın kuzey yarım küresi koronavirüs belasıyla uğraşırken, sıcaklar sebebiyle virüs salgının görülmediği Afrika kıtası ise farklı bir felaketi yaşıyor. Milyarlarca çöl çekirgesi Doğu Afrika'yı istila etmiş durumda. Son 70 yılın en büyük çekirge istilası son bir kaç aydır ikinci kez yaşanıyor. Yeni gelen çekirgeler bir öncekinden daha saldırganlar. Birleşmiş Milletleri ise 3. dalga çekirge sürüsünün 400 kat daha fazla geleceğini açıkladı ve tarih verdi.
Geçtiğimiz aylarda çekirge sürüleri Afrika'yı istila etmiş ve tarım arazileri çok fazla zarar görmüştü. İkinci çekirge istilası 70 yılın en büyük istilası ve yeni gelen çekirgelerin bir öncekine göre dev büyüklükte.
Yeni gelen çekirgeler ilk gelen nesilden ürerken Birleşmiş Milletlere göre ikinci sürü ilk gelenlerin 20 katı büyüklüğünde ve daha saldırgan.
Bölge halihazırda açlık ve koronavirüsle mücadele ediyor. Etiyopya,Kenya ve Somali en çok etkilenen ülkeler. Çekirgeler Doğu Afrika'nın besin tedarik zincirini çok fazla tehdit ediyor.