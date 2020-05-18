ÖSYM GİS giriş ekranı 2020 sınav görevli ücretleri 2020 kaç para oldu?

ÖSYM'nin 27-28 Haziran'da yapacağı YKS sınavı öncesi sınav görevlisi olmak isteyenlerin alacakları ücret belli oldu. 2020 YKS sınavında en yüksek sınav görevlisi ücreti 438 lira olurken en düşük sınav görevlisi ücreti ise 175 lira olacak. Sınav görevlileri işlemlerini ÖSYM GİS ekranından yapacak. İşte 2020 YKS sınav görevli ücretleri tam liste...

Abone ol

ÖSYM’nin 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenleyeceği YKS sınavı öncesi ise sınav görevli ücretleri de belli oldu. Sınavlarda görev almak isteyenlerin 16 Mayıs tarihinde sona eren başvurularının ardından ücretler açıklandı. İşte 2020 ÖSYM sınav görevlisi ücretleri tam listesi..

2020 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar oldu?

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :438,18 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :292,12 TL

Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :292,12 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :262,90 TL

Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :262,90 TL

Gözetmen sınav görevi ücreti: :219,09 TL

Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :175,27 TL

Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :292,12 TL

Vergi kesintisi ne kadar olacak: Yüzde 15 ‘lik vergi dilimi sonrası ödenecek ücretler şu şekilde:

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :369,12 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :246,08 TL

Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :246,08 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :221,46 TL

Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :221,46 TL

Gözetmen sınav görevi ücreti: :184,56 TL

Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :147,64 TL

Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :246,08 TL

ÖSYM GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ (GİS) GİRİŞ EKRANI

ÖSYM sınav görevlisi nasıl belirlenir:

ÖSYM Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği 6114 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda sınav görevlileri ÖSYM Başkanlığı yetki ve takdirinde belirlenmektedir.

ÖSYM Başkanlığı, sınavlarda görev alan görevlileri belirleme yetki ve takdirine sahiptir. ÖSYM sistemlerinde yapılan güncelleme işlemleri sonrasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise dengi okulların veya üniversitelerin dışında bir kurumda çalışıp Görevli İşlemleri Sistemine kayıt yaptıran Milli Eğitim Müdürlükleri, Özel Eğitim Kurumları, Mesleki Eğitim Merkezleri, anaokulu vb. kurum çalışanlarının Görevli İşlemleri Sistemine kayıtları ÖSYM Başkanlığınca uygun görülmemektedir. Belirtilen kurumlardaki görevlilerin kayıtları pasif hale getirilmektedir.