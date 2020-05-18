Tekirdağ'da 19 yaşındaki gencin cansız bedeni göletten çıktı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, evden gezmeye diye çıkan Erkan Pınar (19), aramaya koyulan mahalleli tarafından taş ocağı göletinde boğulmuş olarak bulundu.

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Saray ilçesinin Sefaalan Mahallesi'nde yaşayan Erkan Pınar, dün öğlen saatlerinde gezmek için evinden ayrıldı.

Akşam evine dönmeyen Pınar'ı merak eden ailesi aramaya çıkarken, durum muhtarlığa da bildirildi. Mahalle halkı ile birlikte ailesinin de aradığı Erkan Pınar, aynı mahallede bulunan taş ocağı göletinde boğulmuş olarak bulundu. Mahallelinin cansız bedenini sudan çıkardığı gencin, eşyaları da gölet kıyısında bulundu.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek

Saray Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erkan Pınar'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.