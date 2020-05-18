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Kızılay'dan Merih Demiral'a teşekkür

JUVENTUS’un oyuncusu Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin kolilik erzak yardımında bulunurken Kızılay Kocaeli Şubesi, binasına astığı afiş ile ünlü futbolcuya teşekkür etti.  

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İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus’un oyuncusu Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılay'ına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu.

Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Kocaeli Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ile birlikte "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler” yazılı pankart asıldı. 

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