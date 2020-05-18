Adana'da termometreler 48 dereceyi gösterdi gençler sulama kanalına girdi

ADANA'da sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzerek serinledi. Öte yandan kent halkı son 75 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşıyor, şehir adeta sıcaktan kavruluyor.

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​Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava sıcaklığını 37 derece olarak ölçtüğü Adana’da, hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, güneş altında kalan termometreler ise 48 dereceyi gösterdi.

Sıcak havadan bunalan çocuklar ve gençler, her yıl olduğu gibi tehlikeye ve bu nedenle yapılan uyarılara aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü.

En sıcak Mayıs ayı geçiyor

Son 75 yılın en sıcak mayıs ayını geçiren kentte, merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi üzerindeki sulama kanalı kenarında kurulan semt pazarının esnafı da sıcaktan bunalınca kanala sarkıttığı ipe tutunarak, suya girdi. Bazı gençler de sulama kanalına indirdikleri şişme botla, bazıları da yüzerek serinlemeye çalıştı.

Kanalda yüzen gençlerden biri, "Havalar çok sıcak, yanıyoruz. Havuzlar kapalı olduğu için başka çaremiz yok. Onun için burada yüzüyoruz” diye konuştu.