HABER /  YEREL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

Demirören Haber Ajansı

MARDİN'de, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu PKK'lı 2 terörist, yakalandı. Teröristlerden birinin, 2 yıl önce ele geçirilen 247 kilogram patlayıcı olayının şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.

Abone ol

Mardin ​İl Jandarma Komutanlığı'nca ilk operasyon, 2018'de Kızıltepe- Ceylanpınar yolunda 72 BC 641 plakalı araçta ele geçirilen 247 kilogram patlayıcı olayının şüphelisi olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.D.'nin saklandığı eve yapıldı.

Jandarma ekiplerince şafak vakti eve düzenlenen operasyonda M.D., gözaltına alındı. 'Terör örgütü PKK'ya yardım yataklık' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından aranan K.K.'nin de yapılan teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar sonucu Şırnak'ın İdil ilçesinden Mardin'in Midyat ilçesine otobüs ile seyahat edeceği tespit edildi. 

Bunun üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan K.K. gözaltına alındı. M.D. ile K.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eşini bıçaklayıp 'Bıçağı koltuğun arkasın koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı' dedi
Bursa’da 7/24 asfalt mesaisi
Oyuncu Emre Kınay: Milliyetçileri almam dedim Meral Akşener kabul etti
Ahmet Davutoğlu'ndan erken seçim açıklaması! Sebebi biziz
Kaskoda yeni dönem! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor
Dolar kuru haftaya düşüşle başladı! 18 Mayıs Pazartesi dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iddialarına yanıt
Mert Çetin'in Galatasaray kararı
Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı
ÖSYM GİS 2020 sınav görevli ücretleri netleşti tam liste
Geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi
Bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak var?
Yorumlar