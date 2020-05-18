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Mert Çetin'in Galatasaray kararı

Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da forma giyen Mert Çetin. Sarı kırmızılı kulüp 23 yaşındaki stoperi kiralamak istediğini Roma'ya iletirken Mert Çetin transferle ilgili kararını verdi.

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Galatasaray, transferde stoperleri Marcao ve Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek. Sparta Prag'la sözleşmesi biten Semih Kaya'yı kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, savunmaya bir takviye daha düşünüyor ve listenin ilk sırasında Roma'da forma şansı bulamayan Mert Çetin var.

Olumsuz yanıt geldi

Ancak Roma'ya kiralama isteğini ileten Galatasaray'a, Mert Çetin'den olumsuz yanıt geldi .23 yaşında Türkiye'ye dönmek istemediğini belirten milli stoper, kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Serie A'da düzenli oynayarak kendisini ispatlayan ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ı örnek alan Mert Çetin'i Sampdoria, Genoa ve Sassuolo kiralamak istiyor. Mert'in bu 3 tekliften birini değerlendireceği öğrenildi.

Roma da oyuncuyu İtalya'da bir takıma kiralamaya ve sezon sonunda geri almaya sıcak bakıyor.

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