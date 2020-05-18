Burak Gacemer kaç yaşında eski basketbolcu boyu kaç?

Brezilyalı model Larissa Gacemer'in bugün instagram hesabından yayınladığı video günün konusu oldu. Neden çocuk yapmıyorsun sorularından bıkan Larissa Gacemer yapılan baskılara isyan etti. Peki Larissa Gacemer kaç yaşında, eşi Burak Gacemer kimdir ve ne iş yapıyor?

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Brezilyalı ünlü model Larissa Gacemer'in çektiği video sosyal medyanın konusu oldu. Eşi Burak Gacemer ile birlikte çektiği videolar ile binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen Larissa Gacemer, neden çocuk yapmıyorsun yorumlarına isyan etti ve hayatı ile ilgili bir gerçeği ilk kez paylaştı.

Sosyal medyanın en çok sevdiği çiftler arasında olan Larissa ve Burak Gacemer'i bir çoğumuz çektiği ilginç videolar, çılgın danslar ve yaptıkları komik şakalarla tanıyoruz.

Bu eğlenceli çifti tanımayanlar için ise kısaca özetleyelim...

Larissa Brezilyalı ve asıl mesleği mankenlik olan model, eşi Burak Gacemer ise eski bir basketbolcu. 2011 yılında nikah masasına oturan çift, evlendikleri günden beri birlikte ülke ülke geziyor, eğleniyor ve onları takip edenleri eğlendiriyor.

Her anlarını takipçileri ile paylaşan bu çiftin birbirlerine olan aşkları ise kuşkusuz paylaşımlarında en çok göze çarpan detay...

Sık sık instagram takipçilerin neden çocuk yapmıyorsun, hadi çocuk yapın kaç yıldır evlisiniz sorularına maruz kalan Lariss Gacemer sonund a isyan etti ve çok konuşulacak bir video ile sosyal medya 'zorbalarına' gereken cevabı verdi.

Gacemer, "Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz.

Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış. " dedi.

Peki verdiği cevap ile sosyal medyanın konusu olan Larissa Gacemer kimdir, aslen nereli eşi Burak Gacemer ne iş yapıyor gelin birlikte tanıyalım...

Larissa Rodrigues, 5 Kasım 1988 tarihinde Brezilya'da Sao Paulo'da dünyaya geldi. Brezilya'da tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşında modellik yapmaya başladı. Uluslararası bir meslek olan modelliği seçmesi üzerine birçok ülkede bulundu.

Bir reklam kampanyasının yüzü olmak için İzmir'e gelen ünlü model, Burak Gacemer ile tanıştı ve bu rastlantı büyük bir aşka dönüştü. Tanışıklıklarının ardından Brezilya'ya dönen Rodrigues daha sonra tekrar İzmir'e dönüp Burak Gacemer ile 2011 yılında dünyaevine girdi.

Mesleğine Türkiye'de devam eden model, 2012 yılında Krem dizisinde rol aldı ve bu dizi ile yıldızı parladı.

2016 yılında Türk vatandaşı oldu.

İşte Larissa Burak'a yapılan baskıya yapılan yorumlardan bazıları...