Oyuncu Emre Kınay: Milliyetçileri almam dedim Meral Akşener kabul etti

Oyuncu Emre Kınay, Meral Akşener ile İYİ Parti Kadıköy adaylık sürecinde Meral Akşener ile olan diyaloğunu anlatırken, "Ben sosyalistim. Benim kapıma sizin aracılığınızla ve herhangi bir milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi siz gönderseniz dahi içeri almam. O da kabul etti" dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan tiyatrocu ve oyuncu Emre Kınay, katıldığı televizyon programında adaylık sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"Sosyalist kimliği ile seçimlerde yer aldım"

Kendisine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partinin ideolojik kimliği hakkında yaptığı “Tanrı Dağı kadar Türk - Hira Dağı kadar Müslüman" söylemi hatırlatılarak "Sanatçı mutlaka siyaset yapmalı mı?" sorusunun yöneltildiği Kınay, bu söylemlere katılmadığını ve aynı zamanda sosyalist kimliği ile seçimlerde yer aldığını söyledi.

"Milliyetçilik kimliğiyle gelen hiç kimseyi kapıdan almam dedim Akşener kabul etti"

Haber Global ekranlarında yayınlanan '40' programında Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Kınay, Meral Akşener ile aynı fikirde olmadığını belirterek "Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayata bakış ve hayatta durdukları yer konusunda aynı fikirde olduklarını kim söyleyebilir ya da Ekrem İmamoğlu ile...Dolayısıyla ben aynı fikirde tabii ki de değilim. Benim için laik, demokratik, cumhuriyet esastır. Türkçülük, Tanrı Dağı, din yönergesi bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Çok basit değil mi. Bir sosyalistim diye tanımlarığında birisi kendini zaten bunu söylerken bunu redederek söylüyordur. Benim 99 projemin hiçbirinde yaşamı bir tarafa zorlayan bir şey yok ki. Benim bir hayalim vardı bunların yüzde 99'u benim hayalimdi. Meral Hanım hatırlayacaktır. Ben sosyalistim. Benim kapıma sizin aracılığınızla ve herhangi bir milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi siz gönderseniz dahi içeri almam. Çok açık söylüyorum kabul ediyorsanız adayınız olayım dedim. O da kabul etti." açıklamasında bulundu.