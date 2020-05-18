Sıcakların gelişiyle tetiklenen bu hastalıklara dikkat!

Hipertansiyonu ve damar sertliği olanlar ve bu hastalıklar ile ilgili ilaç kullananlar için bu durum; inme, ritm bozuklukları ve kalp krizi riskini artırıyor. Aşırı sıcaklarda vücut adaptasyon için bu değişimleri yaparken bu, organlar için hem aşırı yük oluşuyor hem de bir yandan bu yükü engellemeye yönelik ilaçlar kullanıldığından sıcaklık artışına yeterince adaptasyon sağlanamıyor.