Sıcakların gelişiyle tetiklenen bu hastalıklara dikkat!
Artan sıcaklarla birçok hastalığın komplikasyonlarında artış görüleceği kesin.Sıcak havalar aşırı terlemeye bağlı olarak, vücuttan su ve tuz kaybına yol açarak birçok sağlık problemine neden olabilir.Peki yaz aylarında özellikle tetiklenen hastalıklar hangileri?
Kalp Hastalıkları
Sıcaklık artışı ile birlikte kalp hızı artıyor ve cilt damarları genişleyerek kan dolaşımından daha çok pay alıyor. Terleme ile vücut ısısını düşürmeye çalışıyor, solunum sıklığı ve derinliği artıyor.
Hipertansiyonu ve damar sertliği olanlar ve bu hastalıklar ile ilgili ilaç kullananlar için bu durum; inme, ritm bozuklukları ve kalp krizi riskini artırıyor. Aşırı sıcaklarda vücut adaptasyon için bu değişimleri yaparken bu, organlar için hem aşırı yük oluşuyor hem de bir yandan bu yükü engellemeye yönelik ilaçlar kullanıldığından sıcaklık artışına yeterince adaptasyon sağlanamıyor.
Sıcak ödemi
Sıcağa maruz kaldıktan sonra ilk birkaç gün içerisinde oluşan, ayak bilek ve ellerde görülen şişmelerdir. Kendini sınırlayan bir tablodur. Nedeni deri damarlarının genişlemesidir. Sıcak stresine bağlı olarak bazı hormonların (aldesteron ve ADH) etkisinin artması da etkili olabilir. Tedavi gerekmez, idrarsöktürücülerin etkili hacmi azalacağından zararlı olabilir.
Sıcak krampları
Sıcak krampları genellikle ayaklarda, omuzlarda veya karında görülen istemsiz, spazmodik kas ağrılarıdır. Sebebi aşırı terleme ve buna bağlı olarak kas hücre düzeyinde oluşan sodyum, potasyum ve sıvı kaybıdır. Fiziksel bakımdan iyi durumda olan kişilerin sıcak ve nemli havada çalışmaları sonucu görülür. Aşırı terleme sonucu su ve tuz kaybeden hastanın susama nedeniyle su içtiğinde, su kaybını yerine koyarken tuz kaybı yerine konmazsa kişide sodyum azalması gelişir ve sonuç olarak ta kramplar meydana gelir. Sıcak krampları tedavi edilmediğinde, sıcak bitkinliğine dönüşür.